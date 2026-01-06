Cadavere carbonizzato all' interno di un' auto | potrebbe trattarsi di un catanese scomparso

È stato rinvenuto un cadavere carbonizzato all’interno di un’auto in contrada San Demetrio, a Carlentini. Le forze dell’ordine hanno sequestrato il veicolo per ulteriori indagini, che potrebbero chiarire l’identità della vittima e le cause dell’incidente. La scoperta ha suscitato attenzione sulla scomparsa di un uomo di Catania, collegata alle circostanze del ritrovamento.

Un cadavere carbonizzato è stato trovato in contrada San Demetrio, in territorio di Carlentini, all'interno di un'auto bruciata, successivamente posta sotto sequestro per gli approfondimenti del caso. Potrebbe trattarsi di Salvatore Privitera, un 35enne catanese di cui si erano perse le tracce da.

Cadavere carbonizzato in un'auto bruciata, forse è l'uomo scomparso a Carlentini - Potrebbe essere il cadavere di Salvatore Privitera, 35 anni, scomparso ieri, quello ritrovato carbonizzato dentro un’auto bruciata a Carlentini. siracusa.gds.it

Carlentini. Omicidio nelle campagne limitrofe, auto data alle fiamme dentro un corpo senza vita - Un’auto completamente distrutta dal fuoco e, al suo interno, un cadavere carbonizzato: è la drammatica scoperta avvenuta nelle campagne di Carlentini, in contrada San Demetrio. libertasicilia.it

La Sicilia. . La scomparsa di Salvatore, nella T-Roc bruciata un corpo carbonizzato: ora c'è l'ipotesi dell'omicidio Per identificare il cadavere sarà fatto il test del Dna. I carabinieri di Siracusa intanto stanno interrogando i familiari del catanese. Leggi l’articolo co - facebook.com facebook

