Auto finisce nel burrone all' interno il cadavere di un uomo carbonizzato

Pisatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia si è consumata nel Comune di Peccioli, nella serata di ieri 15 ottobre. I tratti sono da chiarire, al momento la certezza è la morte di un uomo, un 45enne residente a Pontedera: il suo corpo senza vita e bruciato dalle fiamme è stato trovato all'interno di un'auto finita in un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

