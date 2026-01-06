La Reggiana valuta il ritorno di Nicolò Buso, un possibile rinforzo per l’attacco. Secondo alcune fonti, il direttore sportivo Fracchiolla avrebbe nel mirino il giocatore, che potrebbe arrivare in prestito. Questa operazione potrebbe rappresentare un’opportunità per consolidare la rosa e rafforzare la squadra nel prosieguo della stagione.

Ritorno di fiamma a tinte granata. Il ds Fracchiolla starebbe infatti pensando a Nicolò Buso per rinforzare il fronte d’attacco della Reggiana. Il dirigente pugliese, che ieri ha compiuto 42 anni, aveva già avuto il classe 2000 ai tempi del Lecco in quella che era stata la stagione della sua ‘esplosione’. Un’annata da 9 gol in 34 presenze che non evitarono la retrocessione alla matricola lombarda, ma che incoronarono il ragazzo come uno degli astri nascenti della categoria. A questo si deve l’investimento fatto poi dal Catanzaro dove però - sia nella scorsa che in questa stagione - non ha ripetuto l’exploit. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Buso, ritorno di fiamma. Può arrivare in prestito

