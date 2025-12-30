Guido Rodriguez per la Juve salgono le quotazioni dell’argentino del West Ham | può arrivare in prestito Ultime
Guido Rodriguez del West Ham potrebbe trasferirsi alla Juventus in prestito. Le attenzioni sul centrocampista argentino sono cresciute nelle ultime ore, aprendo possibilità di un trasferimento temporaneo. Restano da definire i dettagli dell’operazione e le eventuali condizioni. La soluzione potrebbe rappresentare un’opportunità per rafforzare il reparto mediano della Juventus, in attesa di sviluppi ufficiali.
sul possibile colpo in mediana. Nonostante l’interesse per il ritorno di Federico Chiesa, le attenzioni dell’Amministratore Delegato Damien Comolli, del Director of Football Strategy Giorgio Chiellini e dell’intera dirigenza bianconera rimangono focalizzate sul centrocampo. L’allenatore Luciano Spalletti ha espresso la necessità di un regista di alto profilo per elevare il livello tecnico della squadra. Sebbene i nomi di Sandro Tonali e Pierre-Emile Hojbjerg rappresentino i grandi sogni per la mediana, le trattative per portarli a Torino a gennaio si scontrano con la resistenza di Newcastle e Marsiglia, che continuano a fare muro sulle cessioni invernali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
