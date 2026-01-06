Boscoverso il mondo possibile e molteplice di Max Bevilacqua
Boscoverso di Max Bevilacqua è un progetto che unisce musica, parole e immagini in modo semplice e autentico. Attraverso un approccio riflessivo, invita a un dialogo sincero tra diverse forme di espressione, richiedendo attenzione e pazienza. Un percorso che valorizza la diversità e la molteplicità del mondo, stimolando una riflessione profonda e rispettosa.
Cercare di far dialogare musica, parole e immagini è una sfida che richiede tempo, ascolto e coraggio. Massimo “Max” Bevilacqua, morbegnese, ha scelto di affrontarla dando vita a Boscoverso, un musi-libro nato tra note e testi, pensato come uno spazio aperto più che come un’opera da incasellare. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Sabato 20 dicembre ore 21 il concerto di Natale per il "Deserto" il ricavato andrà all''associazione comunità al deserto Mondo di Comunità e Famiglia per promuovere le attività di accoglienza e solidarietà.
