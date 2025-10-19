Lando Norris guarda il bicchiere mezzo pieno dopo aver centrato la seconda posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas il pilota inglese ha fatto il massimo, probabilmente, che aveva a disposizione, ovvero chiudere al secondo posto e stare davanti al compagno di scuderia Oscar Piastri. Missione compiuta. Max Verstappen ha firmato la pole position con il tempo di 1:32.510 rifilando 291 millesimi proprio a Lando Norris mentre è terzo Charles Leclerc a 297. 🔗 Leggi su Oasport.it

F1, Lando Norris: "Buon 2° posto, oggi la pole non era possibile. Il via di domani? Guarderò solo Max"