Befana | storia origini e tradizioni della festa del 6 gennaio

La Befana è una figura tradizionale italiana che si celebra il 6 gennaio, alla fine delle festività natalizie. Questa festa affonda le sue radici in antiche tradizioni e leggende, rappresentando un momento di condivisione e di speranza. In questa introduzione esploreremo le origini storiche, le caratteristiche principali e le usanze che rendono unica questa celebrazione nel calendario italiano.

Befana: una parola che evoca immediatamente la magia dell'infanzia, l'odore dei mandarini e l'attesa trepidante della notte tra il 5 e il 6 gennaio. Questa figura, unica nel panorama folkloristico mondiale e profondamente radicata nella cultura italiana, rappresenta l'ultimo atto delle festività natalizie. Ma chi è davvero questa misteriosa vecchina che vola su una scopa? "Sale in zucca": origini e significato di un'espressione molto diffusa. La Befana: storia e origini di una tradizione tra sacro e profano. La Befana non è sempre stata la vecchietta che conosciamo oggi. Le sue radici affondano in un passato antichissimo, intrecciandosi con riti pagani legati ai cicli agricoli e stagionali.

