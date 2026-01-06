Barcellona-Athletic Bilbao Supercopa 07-01-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici Blaugrana e Leones protagonisti della prima semifinale

Analisi e approfondimenti sulla semifinale di Supercoppa tra Barcellona e Athletic Bilbao, in programma il 7 gennaio 2026 alle ore 20:00. Verranno fornite formazioni, quote e pronostici, considerando il formato a quattro squadre che caratterizza questa edizione, con focus sulle protagoniste Blaugrana e Leones, e sui temi principali della competizione.

Anche in questa stagione, il format della Supercopa vedrà protagoniste quattro squadre, con semifinali e finale: non è semplicissima la scelta delle compagini perchè il Barça e il Real Madrid hanno monopolizzato la scorsa stagione, e sono arrivate sia nei primi due posti in campionato che in finale di Copa. La scelta è stata quindi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.

