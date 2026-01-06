Il malfunzionamento degli ascensori del parcheggio rappresenta un problema serio per i cittadini. La mancanza di interventi da parte dell’Apm, che non adempie ai propri obblighi contrattuali, contribuisce a un deterioramento che influisce sulla qualità dei servizi urbani. È necessario un intervento tempestivo da parte del Comune per garantire sicurezza e funzionalità, migliorando così l’immagine della città e la qualità della vita dei residenti.

"Il disservizio degli ascensori è grave, l’Apm non provvede agli obblighi contrattuali e l’incuria sta diventando per la città un biglietto da visita". Il candidato sindaco e consigliere comunale Giordano Ripa, nella lista civica Futuro per Macerata, evidenzia le continue problematiche che hanno gli ascensori che dal parcheggio Centro storico portano ai giardini e al centro città. "L’amministrazione comunale – dice – non vigila con risolutezza come è obbligata a fare. Maceratesi e turisti che vogliono raggiungere il centro storico sono ancora costretti, per il blocco degli ascensori, ad un lungo tragitto a piedi passando dai cancelli e via Garibaldi o ad affrontare quattro piani di ripide scale che dal parcheggio del centro storico portano a via Crescimbeni, imprese queste impossibili per disabili, anziani, portatori di patologie cardiorespiratorie croniche e bambini piccoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ascensori del parcheggio in tilt: "Il Comune deve intervenire"

Leggi anche: Case popolari a Milano, il Comune accelera: stanziati oltre 10 milioni di euro per nuovi ascensori e stop amianto

Leggi anche: Capretta riamane bloccata sulle rocce, deve intervenire il soccorso alpino

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ascensori del parcheggio in tilt: Il Comune deve intervenire; Orvieto, disagi a non finire per l'ascensore in tilt al parcheggio di Campo della Fiera e la carenza di bus navetta in centro.

Ascensori del parcheggio in tilt: "Il Comune deve intervenire" - Il consigliere e candidato sindaco Ripa critica la situazione della struttura che porta al centro della città: "L’amministrazione non vigila con risolutezza sul lavoro di Apm". ilrestodelcarlino.it