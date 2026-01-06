Ascensori del parcheggio in tilt | Il Comune deve intervenire
Il malfunzionamento degli ascensori del parcheggio rappresenta un problema serio per i cittadini. La mancanza di interventi da parte dell’Apm, che non adempie ai propri obblighi contrattuali, contribuisce a un deterioramento che influisce sulla qualità dei servizi urbani. È necessario un intervento tempestivo da parte del Comune per garantire sicurezza e funzionalità, migliorando così l’immagine della città e la qualità della vita dei residenti.
"Il disservizio degli ascensori è grave, l’Apm non provvede agli obblighi contrattuali e l’incuria sta diventando per la città un biglietto da visita". Il candidato sindaco e consigliere comunale Giordano Ripa, nella lista civica Futuro per Macerata, evidenzia le continue problematiche che hanno gli ascensori che dal parcheggio Centro storico portano ai giardini e al centro città. "L’amministrazione comunale – dice – non vigila con risolutezza come è obbligata a fare. Maceratesi e turisti che vogliono raggiungere il centro storico sono ancora costretti, per il blocco degli ascensori, ad un lungo tragitto a piedi passando dai cancelli e via Garibaldi o ad affrontare quattro piani di ripide scale che dal parcheggio del centro storico portano a via Crescimbeni, imprese queste impossibili per disabili, anziani, portatori di patologie cardiorespiratorie croniche e bambini piccoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Case popolari a Milano, il Comune accelera: stanziati oltre 10 milioni di euro per nuovi ascensori e stop amianto
Leggi anche: Capretta riamane bloccata sulle rocce, deve intervenire il soccorso alpino
Ascensori del parcheggio in tilt: Il Comune deve intervenire; Orvieto, disagi a non finire per l'ascensore in tilt al parcheggio di Campo della Fiera e la carenza di bus navetta in centro.
Ascensori del parcheggio in tilt: "Il Comune deve intervenire" - Il consigliere e candidato sindaco Ripa critica la situazione della struttura che porta al centro della città: "L’amministrazione non vigila con risolutezza sul lavoro di Apm". ilrestodelcarlino.it
Parcheggio Garibaldi, ascensori ancora in tilt. Bloccati due giovani - Dopo il guasto di sabato – quando cinque persone erano rimaste intrappolate ed era stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco –, ieri ... ilrestodelcarlino.it
Macerata, ascensori a singhiozzo, disagi e lunghe attese per i guasti frequenti: partita la manutenzione - Accade spesso nel collegamento che porta dal parcheggio Centro Storico dei giardini Diaz a via Crescimbeni e nell’ascensore che sale dal parcheggio Garibaldi su viale Leopardi, due aree di sosta molto ... corriereadriatico.it
Questo sistema di parcheggio cinese memorizza la tua auto in 90 secondi
Di nuovo fermo l’ascensore al parcheggio di Campo della Fiera #orvieto #umbria - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.