Lutto a Procida è morto Renato Iovine 55 anni titolare del ristorante hotel Crescenzo alla Chiaiolella

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Procida piange la scomparsa di Renato Iovine, 55 anni, titolare del ristorante hotel

L'imprenditore aveva 55 anni. Avrebbe dovuto ricevere domani un premio come eccellenza sul territorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica