Lutto a Procida è morto Renato Iovine 55 anni titolare del ristorante hotel Crescenzo alla Chiaiolella
Procida piange la scomparsa di Renato Iovine, 55 anni, titolare del ristorante hotel
L'imprenditore aveva 55 anni. Avrebbe dovuto ricevere domani un premio come eccellenza sul territorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Vela Latina Monte di Procida si unisce al cordoglio e al dolore per il grave lutto che ha colpito la Famiglia Scotto d'Abbusco (Magone) per la perdita della Cara Antonietta. Le più sentite e fraterne Condoglianze da parte di tutti noi. ? - facebook.com Vai su Facebook