Anna Tatangelo | Benvenuta Beatrice Le parole non bastano l?amore è troppo grande Le foto con papà Giacomo Buttaroni e il fratello Andrea D' Alessio

Anna Tatangelo ha condiviso un messaggio di benvenuto per la nascita della piccola Beatrice, sottolineando l’intensità dell’amore che prova. Accompagnato da foto con il papà Giacomo Buttaroni e il fratello Andrea D'Alessio, il messaggio esprime emozioni profonde e affetto familiare. Un gesto semplice, ma ricco di significato, che testimonia l’importanza dei momenti di gioia condivisi con i propri cari.

«Le parole non bastano perché l?amore è troppo grande. Benvenuta tra noi, piccola Beatrice». Sono poche parole, ma cariche di amore, quelle scelte da Anna. 🔗 Leggi su Leggo.it

