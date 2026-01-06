Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna | agguato alle spalle Killer in fuga c’è un sospettato | Un balordo della stazione

Nella serata di Bologna, il capotreno Alessandro Ambrosio è stato vittima di un agguato alle spalle, con un colpo di coltello all’addome. L’episodio si è verificato nelle prime ore, mentre l’uomo si trovava nelle vicinanze della stazione. Un sospettato, descritto come un “balordo della stazione”, è attualmente ricercato dalle autorità. La comunità è sotto shock per l’accaduto.

Bologna – È stato raggiunto alle spalle, nell'ombra delle prime ore della sera. E colpito all'addome con una coltellata che non gli ha lasciato scampo e lo ha ucciso sul colpo. Un omicidio macchia la zona della stazione bolognese. Intorno alle 18.30, a pochi metri dallo scalo ferroviario, infatti, è stato assassinato Alessandro Ambrosio, 34 anni e capotreno di Trenitalia di professione. Al momento della feroce aggressione, la vittima era fuori servizio. È stato trovato, riverso in una pozza di sangue, all'interno del parcheggio riservato ai dipendenti dell'azienda che si trova in viale Pietramellara, a qualche centinaia di metri da piazza delle Medaglie d'Oro.

