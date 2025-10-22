Workshop di acquarello a Lecce con Barnaba Salvador

Lecceprima.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - Il grande acquarellista Barnaba Salvador sarà a Lecce il prossimo 14 novembre, presso Belle Arti Caiulo, per condividere la sua arte in un evento-workshop che si svolgerà in due sessioni: sketch, nella mattina dalle 9.30 alle 12.30, e una demo dalle 16 in poi. Prenotazioni e informazioni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

