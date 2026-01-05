Weekend all' insegna dei ladri in Vanchiglia | due spaccate in poche ore
Durante il primo weekend di gennaio, nel quartiere Vanchiglia si sono verificati due episodi di furto con spaccata in poche ore. Gli incidenti sono avvenuti a breve distanza da corso Regina Margherita 47, sede del centro sociale Askatasuna, che rimane sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine. Questi eventi evidenziano le sfide di sicurezza nel quartiere e la necessità di ulteriori interventi di prevenzione.
Doppia spaccata nella notte tra sabato e domenica: il primo weekend di gennaio è all'insegna dei ladri nel quartiere Vanchiglia, a poche decine di metri di distanza da corso Regina Margherita 47, sede del centro sociale Askatasuna, un'area presidiata notte e giorno dalle forze dell'ordine dallo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Catania, zona Faro: i carabinieri individuano in poche ore due ladri d’auto
Leggi anche: Case, garage e auto: paese nel mirino dei ladri, 5 colpi in poche ore
https://short.do/WyY4-P Weekend all'insegna del maltempo nel casertano: ultimi giorni di festa con nuvole e piogge intermittenti - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.