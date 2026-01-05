Weekend all' insegna dei ladri in Vanchiglia | due spaccate in poche ore

Durante il primo weekend di gennaio, nel quartiere Vanchiglia si sono verificati due episodi di furto con spaccata in poche ore. Gli incidenti sono avvenuti a breve distanza da corso Regina Margherita 47, sede del centro sociale Askatasuna, che rimane sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine. Questi eventi evidenziano le sfide di sicurezza nel quartiere e la necessità di ulteriori interventi di prevenzione.

Doppia spaccata nella notte tra sabato e domenica: il primo weekend di gennaio è all'insegna dei ladri nel quartiere Vanchiglia, a poche decine di metri di distanza da corso Regina Margherita 47, sede del centro sociale Askatasuna, un'area presidiata notte e giorno dalle forze dell'ordine dallo.

