Catania zona Faro | i carabinieri individuano in poche ore due ladri d’auto

Indagine lampo dopo la denuncia di un automobilista. I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno denunciato alla Procura della Repubblica due uomini di 43 e 39 anni, entrambi catanesi, accusati di furto in concorso, con la presunzione di innocenza pienamente valida fino a eventuale condanna definitiva. L'indagine ha preso avvio dalla denuncia di un 47enne palermitano, che aveva parcheggiato la sua auto in via Cristoforo Colombo. L'uomo ha raccontato ai militari di aver scoperto l'accaduto dopo aver ricevuto sul cellulare un messaggio della sua compagnia assicurativa che segnalava un presunto urto del veicolo.

