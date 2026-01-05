La pallavolo minore modenese si prepara a riprendere l’attività nel prossimo fine settimana, con tornei che coinvolgono le categorie dalla B maschile alla D regionale. Le squadre sono al penultimo turno del girone d’andata, con alcune in corsa per l’accesso alla Coppa Italia di categoria. Un momento importante per le giovani leve, che si avviano verso la conclusione del primo impegno stagionale prima di riprendere con nuove energie.

Ancora tempo di vacanze per la pallavolo minore modenese, che tornerà in campo, con i tornei dalla B maschile alla D Regionale, solo nel prossimo week: le squadre della nostra provincia saranno attese al penultimo turno del girone d’andata, ed almeno per le squadre dei campionati Nazionali, neri vari gironi ci si gioca l’ammissione alla Coppa Italia di categoria, che ormai da alcuni anni compete alla formazione in testa alla classifica di ciascun raggruppamento. Anche quest’anno ci dovrebbe essere una modenese qualificata per la Coppa Italia di B maschile, ma per la prima volta saranno due le formazioni in lizza fino all’ultimo turno, con Kerakoll Sassuolo e Beca Tensped Spezzanese appaiate in vetta, con un punto in più della Cremonese: il calendario riserva impegni quasi uguali per le due formazioni, abbordabile trasferta sabato prossimo, ed impegno casalingo il 17, ma Sassuolo ospiterà l’ostico Scanzorosciate, mentre la Spezzanese se la vedrà con un Asola che ha ancora problemi di classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley Minore. L’ultima settimana di ’vacanze’, poi si riparte

Leggi anche: Top Volley, si riparte. In tre sopra quota 30

Leggi anche: Volley minore. Giornata di derby. Spicca Villa-Kerakoll

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Volley Superlega. Settimana di riposo per i ragazzi della Yuasa - Per una settimana, gli onori della cronaca non spetteranno ai big della Superlega che vivranno un sabato ... ilrestodelcarlino.it

LO SPORT: VOLLEY. LA PRIMA SCONFITTA DELLA PROSECCO DOC A. CARRARO IMOCO ARRIVA A - facebook.com facebook