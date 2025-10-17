Top Volley si riparte In tre sopra quota 30

Sono partiti i campionati minori di pallavolo, e con essi riparte anche il Top Volley, il Trofeo virtuale de il Resto del Carlino che mette in mostra i bomber delle squadre modenesi di volley, e cerca di portare alla luce le tante storie interessanti di cui esso è intessuto: giunto alla sedicesima edizione, raccogliendo il testimone dal SuperBomber del sito della Villadoropallavolo, che invece tocca il quarto di secolo, il cammino che ci accompagnerà per serre mesi parte subito forte, con ben tre giocatori sopra "quota trenta", da sempre considerato il punteggio performance di ogni giornata. RECORD. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Top Volley, si riparte. In tre sopra quota 30

Contenuti che potrebbero interessarti

SERIE A2, SI COMINCIA: LA PRIMA IN CASA! Domenica 19 riparte il campionato. La Consar Ravenna ospiterà @deltavolleyportoviro nel primo match della stagione Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro ? Domenica 19 Ottobre ? 18.00 Pala de Andre’ - facebook.com Vai su Facebook

Riparte la Serie A1 Tigotà: ufficiale la programmazione delle prime quattro giornate Leggi la news - X Vai su X

Top Volley, si riparte. In tre sopra quota 30 - Sono partiti i campionati minori di pallavolo, e con essi riparte anche il Top Volley, il Trofeo virtuale de il Resto del Carlino che mette in mostra i bomber delle squadre modenesi di volley, e cerca ... Come scrive ilrestodelcarlino.it