Volley la Igor lotta ma cade contro Conegliano
La Igor Volley di Lorenzo Bernardi affronta una difficile trasferta contro Conegliano, campionesse in carica di Italia ed Europa. La squadra si impegna con determinazione, ma al termine di una partita equilibrata, cede ai vantaggi del quarto set. Un confronto che evidenzia il livello competitivo della squadra, pur senza portare a casa il risultato.
La Igor Volley di Lorenzo Bernardi lotta testa a testa e cede ai vantaggi del quarto set al Palaverde, contro le campionesse d’Italia e d’Europa in carica di Conegliano. Alle azzurre non bastano i 31 punti di Tatiana Tolok, di cui 13 nel solo quarto parziale.Conegliano in campo con Wolosz in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
