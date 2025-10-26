Igor Volley il primo ko è con Conegliano

Novaratoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo ko stagionale per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, sconfitta in tre set da Conegliano in un Pala Igor sold-out. Le azzurre, ancora prive di Tolok, hanno disputato una prestazione in crescendo, mancando nel momento decisivo del terzo set l’occasione per prolungare l’incontro.Igor in campo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

