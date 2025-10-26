Igor Volley il primo ko è con Conegliano
Primo ko stagionale per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, sconfitta in tre set da Conegliano in un Pala Igor sold-out. Le azzurre, ancora prive di Tolok, hanno disputato una prestazione in crescendo, mancando nel momento decisivo del terzo set l’occasione per prolungare l’incontro.Igor in campo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Approfondisci con queste news
HIGHLIGHTS NOVARA - CONEGLIANO Guarda gli highlights di VBTV della sfida tra Igor Volley Novara e Imoco Volley valevole per la 5^ giornata di Serie A1 Tigotà Iscriviti sul nostro canale Youtube https://bit.ly/LVF_YT Tutte le sfide di #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
NEW VIDEO! Guarda ora 5 SECONDS CHALLENGE: Igor Volley Novara Players? #volleyball #ilovevolley #pallavolo #challenge - X Vai su X
La Igor Volley ci prova, ma a passare è Conegliano: vittoria per 0-3 delle gialloblù - Prima sconfitta in campionato per le azzurre di Lorenzo Bernardi Arriva nel big match contro l’Imoco Conegliano la prima sconfitta in campionato della Igor Volley. Lo riporta lavocedinovara.com
Igor Volley, l'esordio in casa al via con il derby con Busto - Esordio casalingo per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che domenica 12 ottobre alle 17 ospiterà Busto Arsizio per il primo derby stagionale. today.it scrive
La Igor in trasferta a Bergamo per il "classico" del volley femminile - Trasferta a Bergamo per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che alle 16 di domani, domenica 19 ottobre, sarà di scena alla Choruslife Arena di Bergamo contro le orobiche guidate da Carlo Parisi per la ... Si legge su today.it