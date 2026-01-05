Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 15 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 5 gennaio 2026 alle ore 15:25. A causa delle festività, si registrano code a tratti sulla A1 tra Cassino e Valmontone e tra Magliano Sabina e Orte, in direzione nord, causate anche da allagamenti. Chiuse alcune tratte per allagamenti, tra cui la A24 Roma Teramo e la via Appia a Ciampino. Si consiglia di consultare le fonti ufficiali per informazioni aggiornate e di rispettare le norme

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 milano-napoli Sono in corso i rientri in città dalle festività natalizie al momento abbiamo code a tratti a partire da Cassino fino a Valmontone verso Roma più avanti ulteriori code sono presenti nel tratto Firenze Roma tra Magliano Sabina e Orte in direzione nord sulla A1 Dov'è a causa di allagamenti a seguito delle forti piogge è chiuso il bivio per la A24 Roma Teramo in direzione Roma sempre per allagamenti chiusa che via Appia all'altezza del sottopasso di Ciampino in direzione del raccordo era allagamento della sede ferroviaria da questa mattina sospesa la circolazione sulla linea fl4 Velletri Albano Frascati tardi variazioni e cancellazioni per i treni regionali mentre sono attivi bus sostitutivi lungo la tratta interrotta da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita dal spa.

