A Castelfidardo, alcune vecchie abitudini negative continuano a influenzare il nuovo anno, come subire gol in pochi minuti che compromettono il risultato finale. È importante intervenire rapidamente per cambiare questa dinamica e migliorare le performance. Solo con interventi mirati e tempestivi si può affrontare efficacemente questa problematica, evitando che i piccoli errori si trasformino in ostacoli più grandi nel tempo.

Le vecchie e negative abitudini il Castelfidardo se le sta portando dietro anche nel nuovo anno. Di subire gol nel giro di pochi minuti compromettendo poi il risultato finale. Era successo a Sora e si è ripetuto ieri a San Mauro Pascoli. "Abbiamo questo grande limite, di vanificare tutto in un paio di minuti – attacca Stefano Cuccù, allenatore del Castelfidardo (nella foto) –. Era successo a Sora tra il recupero del primo tempo e 19’’ dopo l’inizio del secondo, abbiamo questa fragilità enorme, che non riusciamo a gestire i momenti. La classifica non aiuta, abbiamo il timore di sbagliare e puntualmente sbagliamo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

