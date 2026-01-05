Vandali colpiscono due pensiline smart a Messina in 24 ore | Basile annuncia tolleranza zero

A Messina, in sole 24 ore, due pensiline “smart” sono state danneggiate da vandali. L’incidente, che si aggiunge a un recente episodio, evidenzia ancora una volta il problema dell’inciviltà in città. Le autorità, rappresentate dal sindaco Basile, hanno annunciato misure di tolleranza zero per questi atti di vandalismo, sottolineando l’importanza di tutelare gli spazi pubblici e le infrastrutture cittadine.

Messina fa i conti, ancora una volta, con l'inciviltà. A distanza di appena 24 ore dalla prima segnalazione, una seconda pensilina "smart" è stata distrutta. Dopo l'episodio avvenuto su viale Giostra, l'ultimo atto vandalico ha colpito viale Boccetta, confermando un'escalation che ha spinto il.

