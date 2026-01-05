Usa attacco nella casa del vicepresidente JD Vance

Nella casa del vicepresidente J.D. Vance, una villa storica affacciata sul fiume, si sono registrati recenti sviluppi di sicurezza. Le luci blu delle volanti squarciano la notte mentre gli agenti del Secret Service entrano in azione, evidenziando un intervento tempestivo e mirato. Questo episodio sottolinea l’attenzione costante alla protezione delle figure pubbliche e alla sicurezza degli ambienti istituzionali.

Una villa storica affacciata sul fiume, le luci blu delle volanti che squarciano la notte, gli agenti del Secret Service che entrano di corsa. In quel momento, in quella casa di Cincinnati, non è solo una proprietà di lusso a essere in gioco, ma la vita privata del vicepresidente degli Stati Uniti e della sua famiglia. Pochi minuti, concitati e silenziosi, che bastano a trasformare una residenza da sogno in un possibile teatro di minaccia. Nella casa di J. D. Vance, numero due dell'amministrazione Trump, qualcosa è andato storto: vetri rotti, controlli serrati, un perimetro blindato mentre i vicini osservano attoniti dalle finestre.

Usa, finestre rotte nella casa del vicepresidente JD Vance a Cincinnati. Fermato un sospettato - La polizia ha avviato un'indagine dopo essere intervenuta in seguito a un incidente avvenuto nell'abitazione di JD Vance a Cincinnati. tg.la7.it

Maduro in carcere a Brooklyn. A vicepresidente Rodriguez guida ad interim del Venezuela. Almeno 40 morti in attacco Usa - Il leader venezuelano Nicolas Maduro è stato condotto nel penitenziario statunitense di Brooklyn dopo essere stato trasportato in elicottero a Manhattan. msn.com

