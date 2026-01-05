Uomini e Donne anticipazioni | Cristiana bacia Ernesto e si avvicina alla scelta Sabrina rifiuta Carlo

Ecco le anticipazioni di Uomini e Donne del 5 gennaio: tra baci e dichiarazioni di amore, Cristiana si avvicina alla scelta finale, mentre Sabrina rifiuta di lasciare il programma con Carlo. Durante la registrazione negli studi del Centro Titanus Elios, si sono svolti momenti significativi che segneranno le prossime puntate. Di seguito, i dettagli sugli sviluppi dei protagonisti e le novità di questa nuova fase del dating show.

Nella registrazione del 5 gennaio tra baci e dichiarazioni d'amore, Cristiana annuncia che la sua scelta è imminente, mentre Sara perde due corteggiatori e Sabrina si rifiuta di lasciare il dating show con Carlo Dopo la pausa natalizia, torna l'appuntamento con le anticipazioni di Uomini e Donne! Oggi, 5 gennaio, negli studi del Centro Titanus Elios si è registrata una nuova puntata del dating show di Maria De Filippi. Scopriamo insieme cosa è successo neel Trono Classico e sul parterre Over, con le news riportate da Fanpage. Trono Over: Sabrina rifiuta di lasciare Uomini e donne con Carlo Mario Lenti continua a frequentare Isabella e i due si sono concessi una romantica esterna, tra cene e baci.

Uomini e Donne anticipazioni: Cristiana bacia Ernesto e si avvicina alla scelta, Sabrina rifiuta Carlo - Nella registrazione del 5 gennaio tra baci e dichiarazioni d'amore, Cristiana annuncia che la sua scelta è imminente, mentre Sara perde due corteggiatori e Sabrina si rifiuta di lasciare il dating sho ... movieplayer.it

Uomini e donne, anticipazioni registrazione del 5/01: Cristiana Anania annuncia la scelta - Nel corso delle riprese del 5 gennaio, la tronista Cristiana ha anticipato che la prossima settimana sceglierà uno tra Ernesto e Federico ... it.blastingnews.com

