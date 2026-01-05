Anticipazioni Uomini e Donne 5 gennaio | Isabella bacia Mario poi la brutta scoperta Sabrina non va via con Carlo

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 5 gennaio svelano i principali sviluppi del Trono Over. Durante la registrazione di lunedì, si sono verificati diversi momenti significativi, tra cui un bacio tra Isabella e Mario e una scoperta inaspettata. Inoltre, Sabrina ha deciso di non accompagnare Carlo, aprendo nuovi spiragli nel percorso dei protagonisti. Ecco i dettagli più recenti di questa puntata ricca di evoluzioni.

Le anticipazioni esclusive di Uomini e Donne. Nella registrazione di lunedì 5 gennaio tanti colpi di scena nel Trono Over. Isabella ha baciato Mario Lenti, poi ha scoperto che pochi giorni prima l'uomo aveva baciato anche Magda. Carlo ha manifestato il desiderio di lasciare il programma con Sabrina, ma la dama ha detto di no.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 5 gennaio 2026/ Nuovo confronto tra Sara e Jakub? - Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di oggi, lunedì 5 gennaio: attesa per il trono di Sara Gaudenzi. ilsussidiario.net

Anticipazioni Uomini e Donne fino al 9 gennaio 2026/ Nuova delusione per Gemma, Sara e Marco ai ferri corti - Le anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne in onda dal 7 al 9 gennaio 2026: ecco cosa accadrà. ilsussidiario.net

Uomini e Donne anticipazioni, gennaio 2026: richiesta clamorosa di Mario alla redazione e una dama verso l'uscita dal parterre Scopri maggiori dettagli al link nel primo commento - facebook.com facebook

