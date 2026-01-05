Una cyclette in attesa della chemioterapia | la novità all' oncologia di Borgomanero
All’Ospedale di Borgomanero è stata introdotta una cyclette dedicata ai pazienti oncologici in attesa di chemioterapia. Questo spazio innovativo mira a favorire il benessere e il comfort durante l’attesa, offrendo un’opportunità di attività fisica in un contesto di cura. Un’attenzione particolare alle esigenze dei pazienti, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza all’interno dell’ospedale.
Uno spazio innovativo e creativo messo a disposizione dei pazienti oncologici in attesa di chemioterapia all’Ospedale di Borgomanero.L’Associazione Mimosa ha messo a disposizione nella sala d’attesa al 2° piano della palazzina h dell’ospedale di Borgomanero, un’area benessere attrezzata con due. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
