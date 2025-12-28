I familiari di Gilberto Galli donano una cyclette al reparto di ematologia
Hanno trasformato il dolore per la perdita del loro caro in un stimolo ad aiutare il prossimo, proprio come lui avrebbe voluto. Parliamo del gesto di generosità e altruismo compiuto dai familiari di Gilberto Galli, scomparso due anni fa, i quali hanno deciso infatti di donare una cyclette al reparto di ematologia dell’ospedale "Versilia". La cerimonia di consegna si è svolta nei giorni scorsi all’interno del reparto, con il dono effettuato tramite il "Comitato Versilia per l’ematologia" e dedicato ai pazienti che si trovano ricoverati in isolamento. L’attrezzo scelto è particolarmente utile perché le persone che si trovano isolate passano periodi anche lunghi senza poter avere contatti esterni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
