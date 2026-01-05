‘Un volo nel cielo in una notte stellata’ | la nuova storia della Befana da raccontare ai bambini

Da fremondoweb.com 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri la nuova versione della storia della Befana, narrata da Barbara Serafini. In questa rivisitazione, la figura della Befana prende vita in un contesto diverso, raccontando di un viaggio nel cielo in una notte stellata. La storia invita i bambini a scoprire un lato più autentico e delicato di questa tradizione, offrendo un semplice spunto di riflessione e magia.

Proponiamo una nuova e rivisitata storia della Befana a firma del nostro direttore Barbara Serafini La sua casetta sorgeva lì, su una collina appartata di un villaggio angusto e semi abbandonato. Un umile rifugio in legno, malconcio, umido, con le . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

8216un volo nel cielo in una notte stellata8217 la nuova storia della befana da raccontare ai bambini

© Fremondoweb.com - ‘Un volo nel cielo in una notte stellata’: la nuova storia della Befana da raccontare ai bambini

Leggi anche: Il volo della Befana grazie ai vigili del fuoco

Leggi anche: Sarp è costretto a raccontare tutto ai bambini: è una verità dolorosa, ma necessaria

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.