‘Un volo nel cielo in una notte stellata’ | la nuova storia della Befana da raccontare ai bambini
Scopri la nuova versione della storia della Befana, narrata da Barbara Serafini. In questa rivisitazione, la figura della Befana prende vita in un contesto diverso, raccontando di un viaggio nel cielo in una notte stellata. La storia invita i bambini a scoprire un lato più autentico e delicato di questa tradizione, offrendo un semplice spunto di riflessione e magia.
Proponiamo una nuova e rivisitata storia della Befana a firma del nostro direttore Barbara Serafini La sua casetta sorgeva lì, su una collina appartata di un villaggio angusto e semi abbandonato. Un umile rifugio in legno, malconcio, umido, con le . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
