Il volo della Befana grazie ai vigili del fuoco

Il volo della Befana, grazie ai vigili del fuoco, è un tradizionale evento che da oltre vent’anni anima il centro storico di Città di Castello. Un’occasione speciale per bambini e famiglie di vivere un momento di festa e di tradizione, con uno spettacolo che si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e della cultura locale. Un appuntamento atteso che unisce comunità e divertimento nel cuore della città.

CITTÀ DI CASTELLO - Gli occhi rivolti al cielo per un appuntamento che da oltre vent'anni trasforma il centro storico in un teatro a misura di bambini e famiglie. Martedì 6, la "befana dei pompieri" rinnoverà il suo spettacolare volo acrobatico tra i simboli della città, planando dai 38 metri della torre civica fino a piazza Gabriotti. Il momento clou è fissato per le 18. L'esibizione, che si svolgerà a circa 40 metri di altezza tra la torre civica e il campanile del Comune, è resa possibile grazie ai 12 vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello, specializzati in tecniche Saf. La squadra sarà guidata dal capo reparto Gianpaolo Ciuchi, dal responsabile Massimo Mancinelli e dal funzionario provinciale delegato I.

