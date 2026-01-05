Un lungo precariato incide negativamente sui livelli pensionistici | ecco come

Il precariato nel settore scolastico può influenzare negativamente le future condizioni pensionistiche dei lavoratori. Durante il question time del 29 dicembre su OrizzonteScuola TV, con Andrea Carlino e Marcello Pacifico, si è approfondito il rapporto tra instabilità lavorativa, ritardo nell’assunzione e le conseguenze a lungo termine su pensioni, arretrati e diritti economici. Un tema importante che evidenzia l’impatto delle condizioni lavorative sulla stabilità futura dei professionisti della scuola.

