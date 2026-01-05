Un lungo precariato incide negativamente sui livelli pensionistici | ecco come
Il precariato nel settore scolastico può influenzare negativamente le future condizioni pensionistiche dei lavoratori. Durante il question time del 29 dicembre su OrizzonteScuola TV, con Andrea Carlino e Marcello Pacifico, si è approfondito il rapporto tra instabilità lavorativa, ritardo nell’assunzione e le conseguenze a lungo termine su pensioni, arretrati e diritti economici. Un tema importante che evidenzia l’impatto delle condizioni lavorative sulla stabilità futura dei professionisti della scuola.
Nel question time del 29 dicembre su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, è stata posta l’attenzione sul nesso tra la precarietà lavorativa nella scuola, il ritardo nell’ingresso in ruolo e le conseguenze a lungo termine su pensione, arretrati e riconoscimento dei diritti economici. L’intervento ha evidenziato criticità strutturali che continuano a incidere sulla carriera di migliaia di lavoratori del comparto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
La carriera universitaria sta diventando complicatissima per vari motivi: Pochi fondi di ricerca, lungo precariato, baronato, burocrazia immensa imposta dall'ANVUR (scheda SMA, DARSOPIS, rendicontazione dettagliatissima delle attività didattiche etc etc). Sot - facebook.com facebook
