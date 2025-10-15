PA Rapporto Conflavoro-Luiss BS Walter Rizzetto Presidente Commissione Lavoro Camera | Eccesso di formule burocratiche incide negativamente sulla produttività
"Sul tema della riduzione del costo del lavoro il Governo sta intervenendo con misure significative, che vanno nella direzione di sostenere la competitività delle imprese e l’occupazione. Per quanto riguarda i fondi interprofessionali, siamo favorevoli a un rafforzamento dei controlli, così da garan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Conflavoro - X Vai su X
la Puglia è stata eletta “regina dell’estate” per il 2025 ed è la regione italiana preferita dai turisti, specialmente per l’ospitalità. Ecco i punti principali: 1. Prima destinazione scelta Secondo il report del Centro Studi Conflavoro, la Puglia ha ottenuto il 15,8 % dell - facebook.com Vai su Facebook
PA. Rapporto Conflavoro-Luiss BS. Capobianco (Conflavoro): “Avvicinare la PA al mondo delle imprese per supportarne lo sviluppo in maniera funzionale” - “Il Rapporto che Conflavoro ha realizzato insieme alla Luiss Business School offre un quadro stimolante di come l’impatto della Pubblica Amministrazione, con i suoi limiti, influisce sull’attività del ... Scrive meridiananotizie.it
Mercoledì 15 ottobre, presentazione del Rapporto Conflavoro-Luiss Business School “L’impatto delle criticità della PA sulle micro, piccole e medie imprese” - 00, presso Villa Blanc, Aula Ciampi, in via Nomentana 216, a Roma, si terrà la presentazione del Rapporto realizzato da Conflavoro, in collaborazione con Luiss B ... Scrive meridiananotizie.it