PA Rapporto Conflavoro-Luiss BS Walter Rizzetto Presidente Commissione Lavoro Camera | Eccesso di formule burocratiche incide negativamente sulla produttività

Ilgiornaleditalia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Sul tema della riduzione del costo del lavoro il Governo sta intervenendo con misure significative, che vanno nella direzione di sostenere la competitività delle imprese e l’occupazione. Per quanto riguarda i fondi interprofessionali, siamo favorevoli a un rafforzamento dei controlli, così da garan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

pa rapporto conflavoro luiss bs walter rizzetto presidente commissione lavoro camera eccesso di formule burocratiche incide negativamente sulla produttivit224

© Ilgiornaleditalia.it - PA. Rapporto Conflavoro-Luiss BS. Walter Rizzetto, Presidente Commissione Lavoro Camera: "Eccesso di formule burocratiche incide negativamente sulla produttività"

News recenti che potrebbero piacerti

PA. Rapporto Conflavoro-Luiss BS. Capobianco (Conflavoro): “Avvicinare la PA al mondo delle imprese per supportarne lo sviluppo in maniera funzionale” - “Il Rapporto che Conflavoro ha realizzato insieme alla Luiss Business School offre un quadro stimolante di come l’impatto della Pubblica Amministrazione, con i suoi limiti, influisce sull’attività del ... Scrive meridiananotizie.it

Mercoledì 15 ottobre, presentazione del Rapporto Conflavoro-Luiss Business School “L’impatto delle criticità della PA sulle micro, piccole e medie imprese” - 00, presso Villa Blanc, Aula Ciampi, in via Nomentana 216, a Roma, si terrà la presentazione del Rapporto realizzato da Conflavoro, in collaborazione con Luiss B ... Scrive meridiananotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Pa Rapporto Conflavoro Luiss