L’Ucraina annuncia la nomina di Kyrylo Budanov come suo nuovo capo degli 007, confermando la fiducia del presidente Zelensky nella sua leadership. Questa scelta rappresenta un passo importante nell’organizzazione della difesa e della sicurezza nazionale, in un contesto di crescente complessità geopolitica. La nomina di Budanov sottolinea l’attenzione del governo ucraino nel rafforzare i propri servizi di intelligence per fronteggiare le sfide attuali.
In un momento di profonda trasformazione per l’assetto politico e militare dell’Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha ufficializzato una decisione destinata a spostare gli equilibri interni del potere a Kiev. La nomina di Kyrylo Budanov, già carismatico capo dell’intelligence militare (GUR), come nuovo responsabile dell’ufficio presidenziale, segna una svolta strategica senza precedenti. Budanov, figura di spicco della resistenza ucraina e noto per la sua giovane età e la sua audacia operativa, prende il posto di Andriy Yermak, che ha rassegnato le dimissioni lo scorso novembre in seguito a pesanti indagini per corruzione che hanno scosso i vertici dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
