Il comitato consultivo sui vaccini del CDC ha approvato una decisione destinata a far discutere: la revoca della storica raccomandazione che prevedeva la somministrazione della prima dose del vaccino contro l’epatite B entro le prime 24 ore di vita. Un cambio di rotta che segna il più grande scossone al programma vaccinale pediatrico degli Stati Uniti degli ultimi decenni. La votazione, arrivata dopo un confronto teso e prolungato, ha visto prevalere la linea che propone un approccio più flessibile. Secondo la nuova indicazione, le madri risultate negative al test dell’epatite B potranno decidere insieme al medico se il neonato debba ricevere la prima dose alla nascita o se sia preferibile posticiparla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vaccini, la clamorosa decisione è appena arrivata: dopo anni, cambia tutto