Vaccini la clamorosa decisione è appena arrivata | dopo anni cambia tutto
Il comitato consultivo sui vaccini del CDC ha approvato una decisione destinata a far discutere: la revoca della storica raccomandazione che prevedeva la somministrazione della prima dose del vaccino contro l’epatite B entro le prime 24 ore di vita. Un cambio di rotta che segna il più grande scossone al programma vaccinale pediatrico degli Stati Uniti degli ultimi decenni. La votazione, arrivata dopo un confronto teso e prolungato, ha visto prevalere la linea che propone un approccio più flessibile. Secondo la nuova indicazione, le madri risultate negative al test dell’epatite B potranno decidere insieme al medico se il neonato debba ricevere la prima dose alla nascita o se sia preferibile posticiparla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Oltre alle posizioni sui vaccini per cui è più noto (è stato radiato dall'Ordine dei medici), è probabile che gli elettori di Szumski abbiano apprezzato anche il suo appoggio convinto all’autonomia regionale. In passato è stato vicino alla Liga veneta, movimento in - facebook.com Vai su Facebook