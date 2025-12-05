Vaccini la clamorosa decisione è appena arrivata | dopo anni cambia tutto

Thesocialpost.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comitato consultivo sui vaccini del CDC ha approvato una decisione destinata a far discutere: la revoca della storica raccomandazione che prevedeva la somministrazione della prima dose del vaccino contro l’epatite B entro le prime 24 ore di vita. Un cambio di rotta che segna il più grande scossone al programma vaccinale pediatrico degli Stati Uniti degli ultimi decenni. La votazione, arrivata dopo un confronto teso e prolungato, ha visto prevalere la linea che propone un approccio più flessibile. Secondo la nuova indicazione, le madri risultate negative al test dell’epatite B potranno decidere insieme al medico se il neonato debba ricevere la prima dose alla nascita o se sia preferibile posticiparla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

vaccini la clamorosa decisione 232 appena arrivata dopo anni cambia tutto

© Thesocialpost.it - Vaccini, la clamorosa decisione è appena arrivata: dopo anni, cambia tutto

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Vaccini Clamorosa Decisione 232