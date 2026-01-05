Trump | Se Caracas sgarra pronto un altro attacco La Colombia è governata da un uomo malato ma non per molto

Il presidente Donald Trump ha nuovamente espresso posizioni dure sul Venezuela e sulla Colombia, minacciando interventi e criticando la leadership colombiana. Le sue dichiarazioni evidenziano un atteggiamento di forte pressione politica nella regione, mantenendo un tono deciso e diretto. Questi commenti si inseriscono in un contesto di tensione crescente tra Stati Uniti e America Latina, influenzando le dinamiche politiche e diplomatiche dell’area.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a inasprire i toni sullo scenario latinoamericano, lanciando nuove minacce nei confronti del Venezuela e attaccando duramente anche la leadership colombiana. Le dichiarazioni, rilasciate ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, hanno immediatamente suscitato reazioni e preoccupazioni a livello internazionale. Trump ha affermato che Washington è. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Leggi anche: Attacco Usa a Caracas, Trump: «Maduro e la moglie portati via su una nave. Voleva negoziare, ho detto no. Vedremo se Machado può governare». Cnn: prelevato in camera da letto | La vice in Russia?

