Trump | Se Caracas sgarra pronto un altro attacco La Colombia è governata da un uomo malato ma non per molto
Il presidente Donald Trump ha nuovamente espresso posizioni dure sul Venezuela e sulla Colombia, minacciando interventi e criticando la leadership colombiana. Le sue dichiarazioni evidenziano un atteggiamento di forte pressione politica nella regione, mantenendo un tono deciso e diretto. Questi commenti si inseriscono in un contesto di tensione crescente tra Stati Uniti e America Latina, influenzando le dinamiche politiche e diplomatiche dell’area.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a inasprire i toni sullo scenario latinoamericano, lanciando nuove minacce nei confronti del Venezuela e attaccando duramente anche la leadership colombiana. Le dichiarazioni, rilasciate ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, hanno immediatamente suscitato reazioni e preoccupazioni a livello internazionale. Trump ha affermato che Washington è. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Attacco Usa a Caracas, Trump: «Maduro e la moglie portati via su una nave. Voleva negoziare, ho detto no. Vedremo se Machado può governare». Cnn: prelevato in camera da letto | La vice in Russia?
Trump: Se Caracas sgarra, pronto un altro attacco. La Colombia è governata da un uomo malato, ma.
Trump: "Se Caracas sgarra, pronto un altro attacco. La Colombia è governata da un uomo malato, ma non per molto" - Il presidente USA parla di un possibile secondo attacco contro Caracas e definisce “una buona idea” l’ipotesi di un’operazione in Colombia, suscitando allarme diplomatico nella regione ... gazzettadelsud.it
Usa-Venezuela, Cnn: “Trump vuole colpire i narcos anche nel territorio di Caracas”. Maduro pronto alla lotta armata - Roma, 6 settembre 2025 – Trump è pronto ad andare a stanare i cartelli della droga anche in Venezuela. quotidiano.net
Tensione Usa-Venezuela, Maduro pronto "alla lotta armata" e Trump minaccia abbattimenti di jet - Dopo che jet venezuelani hanno sorvolato per due giorni di fila una nave della Marina americana, il presidente Donald Trump ... tgcom24.mediaset.it
"Siamo noi ad avere il controllo in Venezuela", afferma Trump minacciando un secondo attacco se Caracas non si comporterà come richiesto dagli Usa. - facebook.com facebook
L’allarme in Danimarca dopo l’operazione Usa a Caracas, Trump: “Ci serve assolutamente” - la Repubblica x.com
