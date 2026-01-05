Trump minaccia la Groenlandia | Ci serve per motivi di difesa
In un’intervista a The Atlantic, Donald Trump ha affrontato vari temi, tra cui il recente intervento in Venezuela con l’arresto di Maduro e la figura di Delcy Rodriguez. Durante la conversazione, il presidente ha anche menzionato la Groenlandia, sottolineando il suo interesse strategico per motivi di difesa. Queste dichiarazioni evidenziano l’attenzione degli Stati Uniti su questioni geopolitiche e di sicurezza internazionale.
In un’intervista telefonica a The Atlantic il presidente americano Donald Trump è tornato a parlare del blitz che ha portato alla cattura di Maduro e si è concentrato sulla nuova leader venezuelana Delcy Rodriguez. Se “non fa quello che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro”, ha detto il tycoon. Poi un passaggio anche sulla Groenlandia. Gli Stati Uniti ne hanno bisogno per motivi di difesa, ha detto Trump nell’intervista al The Atlantic. “Abbiamo assolutamente bisogno della Groenlandia”, ha sottolineato il tycoon, descrivendo l’isola – che fa parte della Danimarca, Paese membro della Nato – come “circondata da navi russe e cinesi”. 🔗 Leggi su Tpi.it
