Trovato un gatto decapitato per strada | orrore a Licata
Nelle ultime ore, in via Ortega, periferia di Licata, è stata trovata una carcassa di gatto senza testa. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. La situazione evidenzia ancora una volta la presenza di problematiche legate alla tutela degli animali e alla sicurezza del territorio. Le forze dell'ordine stanno approfondendo gli accertamenti per comprendere le circostanze di quanto accaduto.
Macabra scoperta nelle scorse ore in via Ortega, alla periferia di Licata, dove uno dei gatti randagi della zona è stato trovato senza testa. A notare il corpo dell’animale, riverso sull’asfalto, sono stati alcuni residenti che hanno subito avvisato la polizia municipale.Il gesto di crudeltà. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
