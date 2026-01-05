Trovato un gatto decapitato per strada | orrore a Licata

Nelle ultime ore, in via Ortega, periferia di Licata, è stata trovata una carcassa di gatto senza testa. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. La situazione evidenzia ancora una volta la presenza di problematiche legate alla tutela degli animali e alla sicurezza del territorio. Le forze dell'ordine stanno approfondendo gli accertamenti per comprendere le circostanze di quanto accaduto.

