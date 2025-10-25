La terra trema ancora | scossa di magnitudo 4.0 registrata in provincia di Avellino

Un forte terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato alle 21.49 a Montefredane, in provincia di Avellino, a 14 chilometri di profondità. Lo riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Secondo quanto si apprende, la scossa è stata avvertita in molte province della Campania tra le quali Napoli, Benevento e Salerno. Per il momento non ci sono notizie di danni a persone o edifici. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it