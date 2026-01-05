Travolto e ucciso mentre attraversa in bici la Provinciale | il dramma di Livio

L’incidente sulla Provinciale ha portato alla tragica perdita di Livio Zanni, travolto mentre attraversava in bici. Dopo essere stato sbalzato contro il parabrezza e successivamente sull’asfalto, i soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Un episodio che sottolinea l’importanza della sicurezza sulle strade e il rispetto delle norme di circolazione per prevenire tragedie simili.

Sbalzato prima contro il parabrezza e poi sull'asfalto: per Livio Zanni, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Il 79enne, residente a Palazzolo sull'Oglio, ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto questa mattina, lunedì 5 gennaio, lungo la Sp573, nel territorio di Cologne, di fronte al.

