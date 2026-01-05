Travolto e ucciso mentre attraversa in bici la Provinciale | il dramma di Livio

Un grave incidente sulla Provinciale ha coinvolto Livio Zanni, travolto e ucciso mentre attraversava in bicicletta. L’impatto lo ha sbalzato prima contro il parabrezza di un veicolo e poi sull’asfalto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvargli la vita. La vicenda solleva ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza delle strade e sull’uso corretto di percorsi dedicati ai ciclisti.

Sbalzato prima contro il parabrezza e poi sull'asfalto: per Livio Zanni, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Il 79enne, residente a Palazzolo sull'Oglio, ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto questa mattina, lunedì 5 gennaio, lungo la Sp573, nel territorio di Cologne.

Travolto e ucciso mentre attraversa in bici la Provinciale: il dramma di Livio - Sbalzato prima contro il parabrezza e poi sull’asfalto: per Livio Zanni, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. bresciatoday.it

