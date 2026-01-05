Tournée 4 Trampolini oggi Bischofshofen 2026 | orario qualificazioni tv streaming

Oggi si svolgono le qualificazioni a Bischofshofen, ultimo appuntamento della 74ª Tournée dei Quattro Trampolini 2026. Dopo la gara di Innsbruck, gli atleti si preparano per questa fase, che precede la finale. Di seguito, le informazioni su orari, diretta TV e streaming, per seguire l'evento in modo semplice e preciso.

All’indomani della gara di Innsbruck ci si trasferisce a Bischofshofen per disputare dopo neanche un giorno di riposo le qualificazioni del quarto e ultimo atto della 74ma Tournée dei Quattro Trampolini. L’impianto salisburghese ospiterà tra oggi e domani il decimo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci, decisivo per l’assegnazione dell’Aquila d’Oro. Evaporato in maniera beffarda (mezzo punto di ritardo da Ren Nikaido a Innsbruck) il sogno del Grande Slam, lo sloveno Domen Prevc ha comunque già ipotecato il suo primo sigillo nella Vierschanzentournee potendo contare su un vantaggio di oltre 40 punti sui primi inseguitori nella classifica della Tournée e si presenta come uno degli uomini da battere sul Paul-Außerleitner-Schanze. 🔗 Leggi su Oasport.it

