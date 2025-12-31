Tournée 4 Trampolini oggi Garmisch-Partenkirchen | orario qualificazioni tv streaming
Oggi a Garmisch-Partenkirchen si svolgono le qualificazioni della seconda tappa della 74ª Tournée dei Quattro Trampolini, valida come ottavo evento della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Dopo la giornata di pausa, gli atleti si preparano a competere sul trampolino, con orario delle qualificazioni, diretta TV e streaming disponibili. Un momento importante per gli appassionati di questo sport, che seguono con attenzione ogni fase della competizione.
Archiviata la giornata di pausa dopo l’atto inaugurale di Oberstdorf si torna a fare sul serio oggi pomeriggio con le qualificazioni di Garmisch-Partenkirchen in occasione della seconda tappa della 74ma Tournée dei Quattro Trampolini, valevole anche come ottavo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Tutto pronto per il primo confronto diretto tra i big sul Neuen Große Olympiaschanze, che ospita come da tradizione la seconda competizione tedesca della Vierschanzentournee. Occhi puntati sullo sloveno Domen Prevc, dominatore della prima gara a Oberstdorf e leader della Tournée con un vantaggio molto importante sugli avversari più temibili in ottica Aquila d’Oro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Tournée 4 Trampolini oggi, Oberstdorf 2025: orario qualificazioni, tv, programma, startlist, streaming
Leggi anche: Tournée dei 4 trampolini 2026, Garmisch-Partenkirchen: il tradizionale Neujahrsspringen
Tournée 4 Trampolini oggi Oberstdorf 2025 | orario gara tv programma streaming; Tournée 4 Trampolini oggi Oberstdorf 2025 | orario qualificazioni tv programma startlist streaming; LIVE Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2025 in DIRETTA | azzurri per superare il taglio nelle qualificazioni; Tournée dei 4 trampolini 2026 Garmisch-Partenkirchen | il tradizionale Neujahrsspringen.
LIVE Tournée 4 Trampolini, Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA: azzurri per superare il taglio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della qualificazione della seconda gara della Tournée ... oasport.it
Tournée 4 Trampolini oggi, Garmisch-Partenkirchen: orario qualificazioni, tv, streaming - Archiviata la giornata di pausa dopo l'atto inaugurale di Oberstdorf si torna a fare sul serio oggi pomeriggio con le qualificazioni di ... oasport.it
Domen Prevc fa il vuoto a Oberstdorf e va subito in fuga nella Tournée dei 4 Trampolini - x.com
DIRETTA LIVE - Inizia dal trampolino di Oberstdorf l'edizione numero 74 della Tournèe dei 4 Trampolini, appuntamento tradizionale di fine/inizio anno dedicato al salto con gli sci. Il favorito numero uno è lo sloveno Domen Prevc ma attenzione al giapponese - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.