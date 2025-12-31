Tournée 4 Trampolini oggi Garmisch-Partenkirchen | orario qualificazioni tv streaming

Oggi a Garmisch-Partenkirchen si svolgono le qualificazioni della seconda tappa della 74ª Tournée dei Quattro Trampolini, valida come ottavo evento della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Dopo la giornata di pausa, gli atleti si preparano a competere sul trampolino, con orario delle qualificazioni, diretta TV e streaming disponibili. Un momento importante per gli appassionati di questo sport, che seguono con attenzione ogni fase della competizione.

Archiviata la giornata di pausa dopo l’atto inaugurale di Oberstdorf si torna a fare sul serio oggi pomeriggio con le qualificazioni di Garmisch-Partenkirchen in occasione della seconda tappa della 74ma Tournée dei Quattro Trampolini, valevole anche come ottavo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Tutto pronto per il primo confronto diretto tra i big sul Neuen Große Olympiaschanze, che ospita come da tradizione la seconda competizione tedesca della Vierschanzentournee. Occhi puntati sullo sloveno Domen Prevc, dominatore della prima gara a Oberstdorf e leader della Tournée con un vantaggio molto importante sugli avversari più temibili in ottica Aquila d’Oro. 🔗 Leggi su Oasport.it

