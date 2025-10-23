Chi ti ama veramente non ti mente non ti usa non ti ferisce e non ti tradisce Perché ancora prima di amarti ti rispetta

M anuela Arcuri sarebbe tornata single dopo una storia d’amore durata oltre quindici anni con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco. La notizia, lanciata dal direttore del settimanale Oggi, Andrea Biavardi, durante la trasmissione La Volta Buona del 22 ottobre, ha scosso il mondo del gossip, aggiungendo la coppia a una lista di amori vip giunti al capolinea. Sesso: le regole per salvare la coppia dal tradimento (parola di esperta!) X Leggi anche › Manuela Arcuri molestata ai provini: «Mi hanno detto: “Fammi vedere il seno, alzati la maglietta”» Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco, matrimonio al capolinea. 🔗 Leggi su Iodonna.it

