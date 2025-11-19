Terremoto Campi Flegrei oggi sciame sismico in mattinata scosse lievi

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata "agitata" ai Campi Flegrei: scosse di magnitudo lieve ma distintamente avvertite dalla popolazione dell'area. 🔗 Leggi su Fanpage.it

terremoto campi flegrei oggiTerremoto Campi Flegrei oggi, sciame sismico in mattinata, scosse lievi - Mattinata "agitata" ai Campi Flegrei: scosse di magnitudo lieve ma distintamente avvertite dalla popolazione dell'area ... fanpage.it scrive

terremoto campi flegrei oggiTerremoto Campi Flegrei/ Il bollettino: 88 eventi sismici, confermato il bradisismo in aumento - Sono stati 88 gli eventi sismi registrati nella scorsa settimana, i dettagli ... Segnala ilsussidiario.net

terremoto campi flegrei oggiTerremoto ai Campi Flegrei, scossa questa mattina di magnitudo 1.8: avvertita a Napoli e Pozzuoli - Un nuovo terremoto si è registrato ai Campi Flegrei nella mattinata di oggi, martedì 18 novembre, precisamente alle ore 6 ... Come scrive fanpage.it

