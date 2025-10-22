Giovanna d’Arco va in scena al Teatro Torlonia

Romatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Torlonia inaugura a Roma la nuova Stagione dal 23 ottobre al 2 novembre con il ritorno in scena di Giovanna d’Arco, il poema-romanzo in endecasillabi della poetessa e studiosa Maria Luisa Spaziani. Un ritratto audace e anticonformista della pulzella d’Orléans, avvolta dalla regia intima. 🔗 Leggi su Romatoday.it

