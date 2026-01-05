Suicidio assistito e la deriva canadese | dal 2016 oltre 76mila persone morte con l’eutanasia

Il dibattito sull’eutanasia in Italia si intensifica, in particolare dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale e l’adozione di normative regionali. Dal 2016, in Canada, oltre 76.000 persone sono morte grazie al suicidio assistito, sollevando questioni etiche e sociali. Con l’Italia che si avvicina a un possibile nuovo orientamento legislativo nel 2026, diventa importante analizzare i rischi e le implicazioni di questa evoluzione.

Dopo la sentenza 2042025 della Corte Costituzionale che considera non illegittimo il provvedimento emanato dalla Regione Toscana in materia, il 2026 rischia di essere l'anno dell'eutanasia. La necessità di approvare una legge nazionale sul fine vita, infatti, ha di certo subito una accelerazione e a pesare in tal senso ci sono anche i moniti al Parlamento più volte reiterati della Consulta. Per comprendere i futuri scenari che una norma simile potrebbe comportare si può guardare agli esempi mondiali che già la prevedono, come nel caso del Canada che dal 2016 ha legalizzato il suicidio assistito.

