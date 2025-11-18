Caso Kessler | cosa distingue l’eutanasia dal suicidio assistito

L’addio simultaneo delle gemelle Alice ed Ellen Kessler ha scosso l’opinione pubblica mondiale e riaperto il dibattito su eutanasia e suicidio assistito. Le celebri gemelle tedesche, icone dello spettacolo europeo negli anni ’50 e ’60 grazie alle numerose apparizioni televisive in Germania e in. 🔗 Leggi su Today.it

Le gemelle Kessler, Alice ed Ellen, avevano 89 anni quando hanno scelto di morire, insieme, nella loro casa in Germania, in una cittadina vicino a Monaco di Baviera. È stato poi il quotidiano Bild a confermare che si è trattato di un caso di suicidio assistito. Qu - facebook.com Vai su Facebook

Il Mondo alla Radio di questa sera ? shorturl.at/jp7Xb ?Sport e fratellanza: la Partita per la Pace ? La COP30 a Belem in Brasile ? Il caso delle gemelle Kessler e il no alla cultura della morte ? Un viaggio tra teatro e cinema con al centro la lingua itali Vai su X

Morte gemelle Kessler, cosa cambia tra eutanasia e suicidio medicalmente assistito - Alice ed Ellen Kessler sono morte ieri, 17 novembre, attraverso il suicidio medicalmente assistito. Da fanpage.it

Gemelle Kessler, la scelta della data e il testamento: cosa sappiamo sulla morte - Alice ed Ellen Kessler avevano scelto loro la data della morte, lunedì 17 novembre. Lo riporta iltempo.it

Morte le Kessler, il ricordo di Leopoldo Mastelloni: «Le distinguevo dal sorriso, Ellen era la più estroversa, Alice taciturna e riservata» - «Le gemelle Kessler ci lasciano il valore dell’impegno, l’umiltà e la gioia di lavorare insieme. Scrive ilmattino.it