Stipendio docenti e Ata | online importo gennaio 2026 Come aggiornare l’app NoiPA

L’importo dello stipendio di docenti e personale ATA con contratti in essere al 31 agosto o 30 giugno 2026 è ora disponibile online nell’area riservata di NoiPA. In questa guida, spieghiamo come verificare facilmente l’importo di gennaio 2026 e come aggiornare l’app per accedere alle informazioni più recenti, garantendo un’attenta gestione delle proprie retribuzioni.

Stipendio docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato al 31 agosto o 30 giugno 2026: online nell'area riservata di NoiPA l'importo del mese di gennaio 2026. Il 23 sul conto.

