Nel centro di Vannes, in Bretagna, è stato scoperto un castello medievale del XIV secolo sotto il cortile dell’Hotel Lagorce. Questa scoperta permette di riscoprire il passato storico della regione e il periodo di Giovanni “il Conquistatore”. La scoperta arricchisce il patrimonio locale, offrendo uno sguardo più approfondito sulla storia medievale della Bretagna.

Un castello del XIV secolo è stato scoperto sotto il cortile dell’Hotel Lagorce, nel cuore di Vannes, nel nord ovest del paese transalpino, in Bretagna. La notizia che arriva dalla Francia è di quelle che sembrano uscite da un romanzo storico. Gli scavi hanno permesso di identificare senza dubbi i resti del Château de l’Hermine, costruito negli anni Ottanta del Trecento per volontà di Giovanni IV di Bretagna, detto “il Conquistatore”. Scopriamo di più. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproduccion Gli scavi sotto il cortile dell’Hotel Lagorce. Le indagini archeologiche si sono svolte tnei mesi scorsi e sono state condotte dall’Inrap (Istituto Nazionale di Ricerche Archeologiche Preventive). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sotto l’hotel riaffiora un castello medievale. E la Bretagna riscopre il 1300 di Giovanni “il Conquistatore”

Leggi anche: Sotto piazza Costa riaffiora la storia. Ma il tempo stringe

Leggi anche: "Matissiama" la mostra del maestro Bressam nel castello medievale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Bagno in piscina sotto la luna piena Lasciati avvolgere dalla magia di Watamu TATU Inn Boutique Hotel Il tuo posto del cuore. #fullmoon #watamu #kenya #boutiquehotel #instagood #insta #relax #fullmoonvibes #magia #postodelcuore - facebook.com facebook