Matissiama la mostra del maestro Bressam nel castello medievale
Si è aperta domenica 21 dicembre nel teatro di corte del Castello medioevale di Rocca d'Evandro, alla presenza della sindaca Emilia Delli Colli, la mostra personale di Italo Bressam dal titolo "Matissiana" allestita nelle sale del museo MaR?. Curata da Massimo Bignardi in collaborazione con.
