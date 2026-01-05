Sorpresa Marquez la sentenza lascia sbalorditi | risposta anche a Valentino Rossi

La recente sentenza riguardante Marc Marquez ha suscitato molte reazioni nel mondo delle corse, attirando l’attenzione anche di figure come Valentino Rossi. Con il 2026 alle porte, il pilota spagnolo si prepara a tornare in pista, alimentando aspettative e curiosità sul suo atteggiamento e sulle sue performance. In questo contesto, analizziamo le implicazioni della sentenza e il ruolo di Marquez nel prossimo scenario motociclistico.

Marc Marquez è l'uomo più atteso del 2026 e c'è grande curiosità per il suo modo di comportarsi nella stagione 2026. Manca ancora diverso tempo all'inizio della nuova stagione, il MotoMondiale 2026 sarà però uno degli eventi più attesi, specialmente per gli appassionati di Motorsport. Il 2025 ha visto il ritorno della vittoria di Marc. Marc Marquez finalmente parla del futuro con Ducati: parole a sorpresa le sue. Marquez lascia tutti di stucco: non vuole più vincere? La frase che fa sperare Bagnaia ed i rivali - Marc Marquez non ritiene il decimo titolo un'ossessione, e crede che non sarà mai più bello di quello conseguito lo scorso anno.

Marc Marquez lascia la Ducati, cronaca di un divorzio annunciato che fa bene a tutti - Eravamo a Borgo Panigale per la festa per un 2025 strepitoso ed il clima era da divorzio.

BEZZECCHI - APRILIA, LA SORPRESA DELLA STAGIONE Alex Marquez sarà anche il pilota più cresciuto rispetto al 2024, ma la principale sorpresa della MotoGP 2025 non può che essere Marco Bezzecchi. I motivi sono innanzitutto tecnici, perché il passag

